Певица Алена Кравец усилила свою охрану после гибели теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Ситуация стала обостряться после того, как артистка высказала несколько версий, почему ведущая скончалась. По одной из них, причина смерти заключалась в проблемах в семейной жизни. Подробнее об этом рассказывает издание Nation News.

Исполнительница рассказала, что в соцсетях на нее устроили настоящую травлю после того, как она высказала версию, которую сама где-то услышала. По ее словам, она уже больше недели получает «гадкие сообщения» от чужих посторонних людей, а также СМС с угрозами на телефон.

Артистка высказала недопонимание, почему на нее обрушилась такая агрессия.

— Я ничего не утверждала, лишь предположила. Сказала о том, о чем слышала не от одного человека, — уточнила Кравец.

Сейчас певица передвигается по улице исключительно в сопровождении двух телохранителей, потому что боится за свою жизнь.