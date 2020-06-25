Блогер и светский критик Лена Миро обвинила ведущего Владимира Маркони в том, что он лжет, чтобы получить внимание аудитории. Об этом рассказывает издание Nation News.

Лена Миро считает, что Маркони использует развод шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус для своей выгоды. Он пустил слух, что супруги якобы разыграли всех, объявив о своем разводе. Миро уверена, что такой поступок сделан исключительно из-за жажды наживы и ради популярности, также она обвинила российские СМИ в некачественной работе.

Блогер назвала читателей «Комсомольской правды», «Ленты» и Cosmopolitan «идиотами». В своем блоге в Live Journal она пояснила, что любую публикацию нужно проверять на достоверность информации и фактов, и упомянула, что Гарик Харламов записал видео с опровержением слов Маркони.

Владимир Маркони на днях рассказал, что скоро выйдет новый выпуск программы Comment Out, в которой участниками якобы стали Кристина Асмус и Гарик Харламов. Он заявил, что звезды публично заявили о разводе в рамках шоу, по правилам которого вместе нужно выполнить «наказание». Заявление о фиктивном разводе и стало таким «наказанием».