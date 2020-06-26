Любовь Успенская рассказа о причинах ее столь многочисленных конфликтов с дочерью. Она считает, что всему виной наркотики. Певица откровенно заявила, что с больным человеком ей говорить было не о чем. Подробнее рассказывает издание Nation News.

— Это наркотики. Те, кто были против, — это враги, а те, кто за, — это друзья. Девочка, которая настолько умная, настолько понимающая, такая была подруга моя, эта авария просто ее уничтожила. Я делала всё, чтобы ее спасти, столько денег вложила, столько сил, эти операции, переезды: Цюрих, Швейцария, Англия. Я сделала всё, — сказала Успенская.

Российская исполнительница высказала мнение, что найти общий язык с дочерью у нее не было никаких шансов.

— О чем говорить с больным человеком? Она хотела мне доказать, что она независима, не нуждается в деньгах, которые на операцию нужны, она даже не понимает, что сколько стоит, какие это деньги безумные. «Я сама всё сделаю, у меня в Америке квартира, я ее продам». У нее безумные были всякие мысли, она даже не понимала, что говорит, — посетовала Успенская и добавила, что не ждет от дочери прощения.