Из-за распространившейся по миру коронавирусной инфекции и сложной эпидемиологической обстановки страны мира закрыли свои границы для туристов. Но в июле некоторые страны готовы открыть свои двери для туристов. Подробнее об этом рассказывает издание Nation News.

Россияне уже начали планировать поездки за границу, после того как в Минтрансе сообщили сроки открытия международных сообщений. В случае если сохранится положительная динамика и ситуация с коронавирусом все так же будет идти на спад, россияне могут выехать за границу. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Какие же страны смогут посетить россияне в скором времени? Багамы, Вьетнам, Бермуды, Доминиканская Республика, Египет, Грузия и другие. Не все страны будут открыты полностью, какие-то разрешат туристам посещать отдельные районы. Кроме того, отдыхающие должны иметь при себе справки о состоянии здоровья и отсутствии коронавируса.

В России власти Крыма ожидают, что туристический поток будет таким же, как в прошлом сезоне. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Отели и санатории работают в Крыму с 15 июня, но пока принимают только местных граждан.