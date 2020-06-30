Молодая артистка Кристина Асмус решила заняться спортом и привести свое тело в хорошую форму, чтобы таким образом подготовиться к своему будущему статусу разведенки. Подробнее об этом рассказало издание Nation News.

В своем аккаунте Instagram актриса разместила фотографию в спортивной форме. На фото она стоит в черных коротких лосинах и зеленой спортивной кофте, обута в черные спортивные кроссовки. Фотокарточка довольно иронично подписана, намекая на серьезность намерения актрисы развестись со своим мужем Гариком Харламовым.

— Так, скоро разведенка, надо бы в форму себя привести, — заявила Асмус.

Пользователи заметили, что Асмус и без спорта в отличной форме. Некоторые подписчики обеспокоились тем, что актриса намеревается похудеть, потому как она и так достаточно «тощая».

— Тут в столовку надо, а не бегать, — пошутили подписчики.



— Куда еще? И так дохлая… — спрашивают фанаты.



— Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше! — прокомментировали фотографию пользователи.

Не так давно знаменитости объявили о том, что собираются развестись, прожив в браке восемь лет. По словам молодых людей, решение они приняли совместно и оно было взвешенным, они планируются остаться в хороших отношениях.