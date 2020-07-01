Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки открылись по всей стране в восемь утра и закроются только в восемь вечера. В некоторых регионах уже подводятся промежуточные итоги по явке.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин на открытии монумента героям великой Ржевской битвы в своем обращении к россиянам еще раз объяснил смысл и значение поправок в Конституцию и призвал граждан страны сделать свой выбор.

В Федеральном агентстве новостей предложили вспомнить историю российской Конституции с дореволюционных времен до нашего времени.

Конституция в дореволюционной России

Попытки конституционной реформы делались в нашей стране неоднократно. Так, в начале XVII века власть царя Василия Шуйского была ограничена крестоцеловальной записью. В 1730 году сподвижник Петра I князь Дмитрий Голицын без особого успеха пытался ввести в России конституционную монархию. Власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена «кондициями», которые она, впрочем, демонстративно разорвала.

Можно вспомнить и другие попытки ввести в России что-то вроде конституции, но об их особом успехе говорить не приходится.

Александр I в самом начале своего царствования пытался ввести в России основной закон (реформы Михаила Сперанского), но впоследствии отказался от этой идеи. Тем не менее в 1815 году он даровал конституцию Царству Польскому, которое входило в состав Российской империи. Конституцию требовали ввести в России и декабристы, было несколько разных проектов, вплоть до полного упразднения монархии.

Существовал проект конституционной реформы при императоре Александре II, однако дело заглохло после цареубийства в марте 1881 года.

Февральская революция

После Февральской революции 1917 года Временное правительство готовило проект Конституции Российской демократической республики (так называемый «Кадетский проект»), который не был реализован из-за прихода к власти большевиков и провозглашения в России советской социалистической республики.

Конституция РСФСР

Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 году, она закрепляла диктатуру пролетариата и ограничивала в правах представителей нетрудовых классов. Затем были Конституции РСФСР 1925 и 1937 годов, которые были приняты вслед за Конституциями СССР от 1924 и 1936 («сталинской») годов соответственно.

В 1978 году вслед за «брежневской» Конституцией СССР была принята и новая Конституция РСФСР, которая просуществовала до окончания существования Советского Союза.

Действующая Конституция России

Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования, проведенного в соответствии с указом первого президента России Бориса Ельцина от 15 октября 1993 года. За новую российскую Конституцию проголосовало 58,43% от числа принявших участие в голосовании при явке в 54,81% (32,03% от числа зарегистрированных избирателей в России).

В эту конституцию несколько раз вносились поправки, из которых самые важные — касающиеся увеличения сроков полномочий президента и парламента, а также вхождения в Российскую Федерацию на правах субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя.