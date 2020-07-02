Традиционный открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 30-й раз пройдет в Сочи. Даты проведения кинопросмотра в связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли на 11−18 сентября 2020 года, передают Nation News.

Устроители фестиваля подчеркнули, что мероприятие ни в коем случае не будут переводить в онлайн-формат, который предлагался в качестве варианта его проведения.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции условия проведения фестиваля значительно изменят. Мероприятие вынужденно примет меньшее количество гостей, чем обычно, а развлекательную программу сократят, чтобы провести всё при максимальном соблюдении санитарных норм.