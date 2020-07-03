Телеведущая и заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина относится с глубоким уважением к гражданам, которые усыновляют или удочеряют детей, передает Федеральное агентство новостей.

Пушкина вспоминает программу «Зеркало для героя» и ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину. Тогда, в 2016 году, Оксана Пушкина позвала на собственную программу «Зеркало для героя» семейную пару Норкиных.

В беседе с ФАН Пушкина рассказывает про знакомство с Норкиной, в эфире с которой они обменивались мнениями о семьях с приемными детьми.

— До этого мы не были знакомы с Юлей. Андрея я знала по работе на НТВ. Я с особым пиететом отношусь к людям, усыновившим или удочерившим детей, — делится Пушкина.

Тогда Юлия Норкина была ярым противником родителей, которые усыновляли детей, а если впоследствии не справлялись со своим выбором, то отдавали детей обратно, вспоминает телеведущая. Среди таких людей было много популярных людей, известных в кругах шоу-бизнеса. Их с Андреем Норкиным это очень возмущало, добавляет телеведущая.

— Тогда, во время программы, я и узнала Юлю. Умная, яркая, смелая. И сердечная, — делится Пушкина. На моей передаче Юлия и Андрей поддерживали мою инициативу по профилактике семейного насилия.

— Юля отчаянно, бескомпромиссно, иногда и наотмашь «хлестала» в эфире тех, кто был против закона, — отмечает ведущая в беседе с ФАН. И еще раз подчеркивает, что Юлия Норкина была по-настоящему благородным человеком.

Оксана Пушкина поделилась тем, что часто созванивалась с Юлией Норкиной, а также обменивалась СМС-сообщениями.

— Мы не дружили, но общались. В основном по телефону или переписывались эсэмэсками. За пару месяцев до трагедии она вдруг позвонила мне и сказала: «Нашу программу на радио закрывают! Что же я буду делать теперь?». Думая о том, что произошло с Юлей, я склоняюсь к мысли, что у каждого есть свой предел. Юля могла просто надорваться… — высказывает свою позицию Пушкина.

14 июля будет 40 дней, как не стало журналистки, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. Ведущей было всего 53 года. Поистине внезапный уход из жизни стал трагедией для всей семьи, друзей и коллег.