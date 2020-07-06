Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», рассказал о своей недавней беседе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и о полученных от него просьбах, передают Nation News.

Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР, находится сейчас в стабильном состоянии здоровья. Об этом поведал друг семьи Горбачева в своем Instagram-аккаунте накануне приезда в Ставрополье, запланированного на 8 июля. Разин планирует посетить село Привольное, в котором родился бывший глава государства.

По личной просьбе политика музыкальный продюсер во время своего визита в Ставропольский край намерен наведаться на могилы родителей и брата Горбачева, чтобы провести там ревизию. Также Разин рассказал, что согласовал с 89-летним политиком свой визит в его усадьбу с целью проверки ее состояния. Продюсер показал в том числе и редкие фотографии семьи Горбачевых.

В беседе с бывшим президентом СССР Разин поинтересовался мнением политика об изменениях к Основному закону страны. Горбачев ответил, что приветствует поправки.