Советский и российский фигурист 46-летний Илья Авербух завел романтические отношения с молодой актрисой театра и кино 25-летней Елизаветой Арзамасовой, передают Nation News.

Звезда сериала «Папины дочки» подтвердила данную информацию, но не стала комментировать подробности своего романа с фигуристом.

Напомним, Елизавета Арзамасова стала популярна благодаря своей роли в популярном ситкоме «Папины дочки», где артистка играла умницу Галину Сергеевну. Арзамасова снимается в кино с четырех лет.

Поклонники отметили, что влюбленных, судя по всему, не беспокоит приличная разница в возрасте — 21 год. Сама актриса не раз заявляла, что для нее главное в избраннике — творческий дар, а не внешние данные.