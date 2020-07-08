Самый многодетный отец России Павел Алтухов в беседе с редакцией Nation News поделился, что традиционные семейные ценности и желание сделать счастливым другого способствуют установлению гармонии как в конкретной семье, так и в стране.

Сегодня, 8 июля, в народе празднуют День любви, семьи и верности. Многие знают историю Петра и Февронии Муромских и верят, что, если соблюсти в этот день все традиции, отношения будут крепкими, а в семье будут царить мир и согласие. О том, как сохранить гармоничные отношения в семье, изданию Nation News рассказал отец 15 детей Павел Алтухов. По его мнению, главный секрет гармонии внутри семьи — желание и понимание жертвенности себя для счастья другого.

— Это радость в том, чтобы отдавать и делать благо другому человеку, — поделился Алтухов. — И самое главное — это семейные традиционные ценности, которые заложены в основе.

Он отметил, что всегда старается уделить время каждому ребенку. В семье Алтуховых часто проводят семейные обеды и ужины.

— Даже когда мы на расстоянии, семья должна чувствовать, что она вместе. Это видеозвонки и какие-то общие дела совместные, все мы живем одним организмом, — подчеркнул собеседник NN.

В День любви, семьи и верности в семье Алтуховых каких-то особых традиций нет. Павел уверен, что этот праздник для него каждый день.

— Мы всю жизнь отмечаем этот праздник, у нас 15 детей. Для нас нет какого-то дня, мы его празднуем каждый день, — резюмировал Алтухов.