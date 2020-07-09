Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Тренд Представлен новый модный тренд 2020 года

REP.ru
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В 2020 году снова стал модным трендом элемент гардероба модниц из 1980-х годов. Речь идет о блузке с высоким воротником с оборкой, наподобие которой еще сорок лет назад носила принцесса Диана, передают Nation News.

Мать британского принца Уильяма носила культовый предмет гардероба, совмещая его с юбками миди или широкими брюками, указали модные эксперты. Предполагается, что блузка снова вошла в моду благодаря тенденции на сдержанную закрытую одежду.

Эксперты обратили внимание на то, что в период самоизоляции на фоне Covid-19 обрела популярность в том числе и спортивная одежда ярких цветов. Проводя много времени дома, многие люди решили заняться физическими упражнениями и присмотрелись к одежде, которая была популярной в 1980-х годах.