Недобросовестный косметолог из Чечни обманывала своих пациенток и вживляла им вместо имплантов вазелиновое масло. В результате таких манипуляций двум пострадавшим пришлось полностью ампутировать молочные железы, передают Nation News.

Ранее, по данным издания «Чечен Инфо», в отношении псевдокосметолога было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованием безопасности потребителей и повлекших тяжкие последствия для здоровья».

Районный суд Грозного назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что постановление суда вступит в силу после того, как ребенок преступницы достигнет возраста 14 лет.