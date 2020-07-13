Антон Беккужев работает телеведущим проекта «Дом-2» почти 11 лет. Он рассказал журналистам всю правду о том, что происходит в реалити-шоу без камер, передают Nation News.

В настоящее время Беккужев, как и другие участники проекта, уже несколько месяцев находится на второй площадке «Дома-2» на Сейшельских островах. Почти весь день он задействован в съемках. В перерывах между работой он отдыхает на пляже. Рабочий день Антона начинается в десять утра и заканчивается в два часа ночи.

— Когда случается выходной, я просто отсыпаюсь. В столицу выбирался всего несколько раз за все время, которое тут нахожусь, — рассказал он.

Почти круглые сутки участники телестройки находятся под прицелом камер. По словам Беккужева, иногда у них бывают выезды за пределы территории, например в отель, без камер. Обычно ведущие отправляют туда пары, у которых есть недосказанности в отношениях или скрытая симпатия.

Иногда участники выезжают в спа-салоны, местные рестораны или магазины. Но эти поездки должны быть согласованы с ведущими. У проекта также есть собственная роскошная яхта, на которой иногда устраивают вечеринки.