Народные умельцы превратили старую портативную приставку Game Boy от Nintendo в устройство, способное взламывать автомобили, передают Nation News.

Этот прибор способен записывать данные автомобиля, после чего владелец гаджета может полностью управлять приборами транспортного средства. В частности, хакер может взломать сигнализацию авто и даже завести его и угнать.

Стоимость гаджета, похожего на приставку, 20 000 фунтов стерлингов. Устройство продает компания SOS Auto Keys. Внешне гаджет напоминает Nintendo Game Boys, который был популярен среди детей в 1990-е. Также на YouTube есть видеоинструкция, как можно использовать устройство для взлома автомобилей KIA, Mitsubishi и Hyundai.