Психолог Владимир Крупин рассказал в беседе с редакцией Nation News о том, как бабушкам и дедушкам нужно вести себя с внуками и чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навредить им и сделать процесс воспитания полезным.

— Мне кажется, самое важное правило для бабушек и дедушек — это не пытаться изменить своих внуков, а принимать такими, какие они есть. Ведь мы чувствуем, когда нас любят и принимают, когда не осуждают. Нужно любить своего внука с его интересами и эти интересы разделять, что-то предлагать, но самое главное — не пытаться изменить, — уверен специалист.

Также психолог отметил, что все семьи разные и семейные системы и ценности выстроены по-своему.

— Существуют значимые для нас дедушки и бабушки, которые формируют нас как личность, а бывают такие, с которыми общения нет. Но ведь бабушки и дедушки, которые для нас ничего не значат, — вряд ли их мнение для нас будет авторитетным, вряд ли они нас смогут к чему-то призвать, даже пока мы маленькие, — подытожил психолог.