Бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры. Женщина должна большую сумму денег компании «Бенефит» и по факту лишилась права на жилплощадь. Пригожин прокомментировал ситуацию в разговоре с Nation News.

Развод Пригожиных проходил мирно, без скандалов. В тот период музыкант еще не был знаменитым продюсером и не был знаком со своей нынешней женой, популярной певицей Валерией. Но свою семейную жизнь с бывшей женой он вспоминать не любит. В интервью он редко упоминает бывшую супругу. Своих детей он вспоминает с теплотой, сын Дмитрий и дочь Даная уже взрослые и могут спокойно общаться с отцом.

С детьми Иосиф смог спокойно наладить отношения, а вот с бывшей женой всё намного сложнее. В беседе продюсер отметил, что недавно Елена «ходила на телеканалы» и пыталась его очернить. Он рассказал некоторые подробности о долгах женщины.

— Дело в том, что они сыграли в какую-то партию микрозаймовых организаций, заложили всё, что я им оставил, всё, что я заработал и купил. Это то, против чего я всегда выступал, защищая интересы своих детей. Сегодня очень много мошеннических микрозаймовых организаций. Не только мою бывшую жену выкинули на улицу, но и, судя по всему, бывшую тещу, которой 82 года. Ее выписали в никуда, выкинули на улицу и за 2,5 миллиона рублей забрали квартиру, которая стоит 10 или 12 миллионов, — добавил музыкант.

Пригожин не раз обращался в полицию, но на его заявления не отреагировали.

— Я слышал, что там что-то такое происходит, — продолжает он. — Я встречался с представителями микрозаймовых организаций. Они ничего не боятся. Судя по всему, их крышуют серьезные люди. Они позволяют себе выигрывать суды и выбрасывать людей на улицу. Я не нахожусь в тесном контакте с бывшей семьей, а исключительно только с дочкой, которой я снимаю квартиру. Я предполагал, что именно так случится в определенный момент. Вы знаете, после брака люди делят имущество, делят детей. Я думал, что встану по-мужски и уйду. Но всё было не так легко. Всё, что я оставил бывшей семье, профукано. Это их ошибки. Это их косяки, за которые я боролся.

Возможно, сложившиеся трудности заставят Елену выйти на какую-то работу, раньше она жила за счет бывшего мужа, ни в чем себе не отказывая. Пригожин сообщил, что его помощь воспринималась ею как «доильный аппарат». Ситуация не изменилась, даже когда у женщины появился другой мужчина.

— Меня поражает ситуация, что женщине взрослой, у которой уже выселили маму, подсунули микрозаймовые деньги, поменяли замки, подсунули фиктивные бумаги и выгнали из квартиры. Наверное, так произошло. Но получается, что, ведя переговоры с этими людьми, я себя подвергаю опасности. Получаю некие угрозы. Сейчас нужно думать, как эту историю отматывать, — резюмировал Пригожин.