Ученые выяснили, что жирные насыщенные кислоты Омега-3 способны спасти мозг человека от негативного воздействия плохой экологии, а также могут помочь обеспечить идеальную работу организма. Об этом подробнее рассказывает Nation News.

Специалисты проанализировали состояние здоровья больше тысячи женщин в возрасте старше 70 лет. Женщины проживали в регионах с очень загрязнённым воздухом. Ученые проследили сколько женщины съедали жирной рыбы в неделю, а также сопоставили эти данные с уровнем жирных кислот в крови. Результаты исследований довольно интересные.

Результаты подтвердили, что Омега-3 помогает защитить организм человека от негативного воздействия окружающей среды.

Рыба жирных сортов способствует сохранению белкового вещества и размера гиппокампа мозга. В морепродуктах содержится большое количество Омега-3, которая помогает снизить влияние нейротоксинов на организм человека. Наукой доказано, что насыщенные жиры — это основной источник энергии организма в любых, даже самых сильных физических нагрузках.