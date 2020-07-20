Популярный рэпер Джиган заметно прибавил в весе за время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Также зимой он проходил лечение от наркотической зависимости в нескольких клиниках в Америке. Все это не могло не сказаться на его внешних данных. Подробнее об этом рассказывает издание Nation News.

Украинский исполнитель не стал прятаться и скрывать факт, что период реабилитации негативно сказался на его физической форме. Он открыто опубликовал в «Инстаграме» фотографию своего отдыха с популярным певцом Тимати. В ролике видно, как Джигану сложно балансировать на доске во время водных развлечений, а потом он вообще упал. Певец сообщил, что на данный момент он весит 110 килограммов.

Кроме потерянной отличной физической формы, зимой Джиган чуть не лишился своей семьи. Он был на грани развода со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой. Причиной стало неадекватное поведение рэпера. Все его выходки пришлись на период сразу после рождения четвертого малыша. Какое-то время певец провел в американской клинике в Майами и в других специализированных заведениях.

В одном из интервью Джиган сообщил, что бросил все свои зависимости, не курит ни сигареты, ни кальян. Самойлова же призналась, что передумала подавать на развод, чтобы у детей был шанс иметь и маму, и папу.