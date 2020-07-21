В Сети набирает популярность видео, где Плющенко отчитывает Рудковскую

Популярный российский продюсер Яна Рудковская на видео в Instagram показала подписчикам, как иронично ее отчитывает супруг Евгений Плющенко. Подробнее об этом рассказало издание Nation News.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию сидит в кадре за столом, ест суп вприкуску с огурцом и критикует свою жену. Евгений Плющенко показывает, что он недоволен тем, что его жена постоянно посещает салоны красоты, фитнес-центры и рестораны. Такую сцену постановочной ссоры продюсер назвала «муж вернулся домой».

За сутки ролик посмотрели более 669 тысяч пользователей социальной сети. Рудковская прокомментировала, что это видео второе по охвату аудитории после первого места, которое занимает ролик, где супруги разыгрывают сценку из мультфильма про Винни Пуха.

Недавно в СМИ появилась информация, что 45-летняя Рудковская, возможно, в четвертый раз станет мамой. Вероятно, что ребенка для пары уже вынашивает суррогатная мать. У Рудковской есть три сына, двое из которых появились в браке с миллиардером Виктором Батуриным.