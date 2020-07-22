Актриса и телеведущая Агата Муцениеце разместила в Instagram фотографию сына Тимофея, который заметно подрос. Это разделило подписчиков актрисы на тех, кто уверен, что мальчик похож на отца и просто вылитый Павел Прилучный, а кто-то настаивает на том, что парень полностью похож на маму. Подробнее — в материале ФАН.

На фотографии Тимофей изображен с серьезным выражением лица, также брутальности его образу добавляет солнцезащитные очки, он выглядит как «будущий покоритель дамских сердец». Поклонники в восторге от нового фото сына актрисы, но в итоге так и не смогли сойтись во мнении, на кого же больше похож мальчик.

«Просто копия Прилучного!» — пишет один.

«Очень на маму похож, вообще все дети похожи на Агату», — парирует другой.

«А мне кажется, на отца похож, извините», — утверждает третий.

«Красавчик, ох, держитесь, девчонки, мамин мальчик», — шутит комментатор.

«Раньше казалось на Павла похож. Сейчас прям ваше лицо! Красивые детки у вас!!!» — подытожил подписчик.

Из-за последних событий, произошедших в паре Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, они стали самой обсуждаемой парой в Сети. До начала карантина они заявили о намерении развестись из-за того, что у них сильно испортились отношения в семье. Агата рассказывала, что Павел стал плохо относиться к ней и к детям и даже поднимал на нее руку. При первой же возможности пара оформила развод. Почти сразу после этого Прилучного заметили с новой девушкой — актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Те, кто переживал за бывших супругов, немедленно набросились на новую возлюбленную Павла в социальных сетях, она даже была вынуждена закрыть комментарии в своем профиле.