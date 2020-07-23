Бизнесвумен Кристина Мартиросян, проживающая в Новом Уренгое, отсудила у примадонны Аллы Пугачевой бренд «Кристина». Теперь она продает под ним свою продукцию. Она готовит и продает кондитерские изделия. Подробнее рассказывает издание Nation News.

Известно, что предпринимательница выдвинула требования прекратить досрочно правовую охрану товарного знака. Это связано с тем, что он не используется. В своем иске она попросила суд отменить регистрацию для товаров хлебобулочных изделий. Также прошение включает в себя и другие услуги, например, кафе и рестораны.

Издание попыталось связаться с представительницей певицы Еленой Чупраковой, но она отказалась давать комментарии по судебному решению по поводу интеллектуальных прав.

«Мы ничего не комментируем, потому что точной информации у нас пока нет. За пару дней мы попробуем выяснить подробности и дать комментарий», — отметила собеседница.

Компания Мартиросян создана в 2006 году. Это два фирменных магазина с тортами, пирожными и пирогами. Бренд Пугачевой существовал гораздо дольше, с конца 90-х.