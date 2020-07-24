В беседе с Nation News специалист по бодрящим напиткам Елизавета Тихонова рассказала, почему утром нужно пить горячие напитки и какая температура кофе и чая оптимальна для нашего организма.

«Мы пьем горячие напитки с утра, потому что температура тела примерно равна 37 градусам, а температура чая или кофе равна где-то 40 градусам. При температуре напитка в 45 градусов человек не сможет его пить, потому что начинает сворачиваться белок даже во рту», — утверждает специалист.

Идеальная температура для утренних напитков составляет 42−43 градуса.

«Где-то 42−43 градуса — это идеально для организма. Всасывается такой напиток мгновенно в кровь, дает работу сердцу, поскольку все вещества находятся не в кусочках, которые нужно пережевывать, а в жидкости. Человеку нужно с утра пить напиток, который быстро всасывается», — отмечает эксперт.

Горячий или теплый напиток хорошо влияет на организм в целом. Он питает мозг и придает сил и бодрости. С его помощью активизируются важные процессы: кровообращение и лимфообращение, рассказывает специалист.

«Он содержит в себе много витаминов, всевозможных веществ, которые мы потом употребляем с добавками. Для того чтобы поддержать баланс калия, магния и натрия в организме, желательно пить хороший, настоящий кофе», — подводит итог эксперт.

Раньше врач-кардиолог Александр Мясников рассказал, что вред употребления кофе — это миф, а при некоторых заболеваниях он и вовсе полезен и оказывает благоприятный эффект.