По словам адвоката Эльмана Пашаева, защита знаменитого актера театра и кино Михаила Ефремова попросила перенести суд. Сроком значится период после 5 августа. Об этом рассказывает Nation News.

Юрист рассказал, что отправил ходатайство о переносе заседания по делу актера. Это произошло из-за плотной занятости адвоката. Он задействован в других процессах, которые он назначал еще ранее, до произошедшего, и изменить уже ничего не может.

Адвокат Пашаев считает, что слушание, скорее всего, перенесут. Он отметил, что без защитника провести его не удастся. Адвокат предоставил суду график своих заседаний по другим делам, на это будут ориентироваться судьи.

Напомним, что в начале июня Ефремов стал участником автоаварии со смертельным исходом. Водитель фургона второго участника ДТП скончался в больнице. Некоторые знаменитости начали защищать артиста, но некоторые эксперты все-таки считают, что он должен быть наказан по всей строгости. Сейчас актер под домашним арестом, ему грозит 12 лет лишения свободы.