В разговоре с Nation News бывший профессиональный боксер, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что бокс не был его призванием и почему его сыновья не продолжат династию профессиональных спортсменов. Валуев совершенно уверен, что боевыми видами спорта нужно загореться. С ним такого не произошло.

— В моем случае нельзя сказать, что я этим загорелся, потому что у меня были совершенно другие причины заниматься боксом. Я не шел туда как по призванию. Но, проведя профессиональный бой, путь в любительский бокс мне был заказан, — отмечает депутат.

На вопрос, продолжат ли сыновья Валуева традицию и пойдут ли по стопам отца, бывший спортсмен ответил, что выбор за ними.

— Каждый сам себе выбирает. Мне в силу моей нынешней работы, занятий не увлечь их так, чтобы они загорелись этим. Старший вряд ли загорится, посмотрим на младшего, — отметил Валуев.