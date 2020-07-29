Королева красоты, которую облили кислотой, 20 лет возвращалась к нормальной жизни
Королева красоты, которую облили кислотой, 20 лет возвращалась к нормальной жизни

Звезды Седокова рассказала историю любви с баскетболистом Янисом Тиммой

REP.ru
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Популярная певица Анна Седокова рассказала, как познакомилась со своим будущем мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Подробности представляет Nation News. Когда влюбленные встретились, Тимма был женат на модели Сане и у них только родился сын. Знакомство с будущей возлюбленной произошло случайно. Латвийский спортсмен написал Анне в социальных сетях.

— Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались, — призналась Седокова.

Страсть между парой вспыхнула сразу же. Тимма рассказал своей жене о романе и попросил развод. Когда об отношениях пары стало известно общественности, то певицу сразу обвинили в том, что она уводит баскетболиста из семьи.

Но Анна Седокова не стала придавать большого значения обвинениям и строила дальше свои отношения с мужчиной. Не так давно бойфренд сделал ей предложение выйти замуж, на которое она согласилась. Теперь влюбленные планируют будущую свадьбу и общих детей.