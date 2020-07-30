Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Алексей Глызин прокомментировал свою «смерть»

REP.ru
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Алексей Глызин дал комментарий слухам, которые распространились о своей смерти в Интернете. Он сообщил, что умирать не собирается, потому что у него большая семья. Подробнее рассказывает Nation News.

Недавно в Интернете появилась информация о том, что у популярного исполнителя стало плохо со здоровьем и у исполнителя таких популярных хитов, как «Ты не ангел» и «Поздний вечер в Сорренто» ухудшилось состояние.
Но певец заверил всех фанатов, что самочувствие у него прекрасное. Доказательством тому стала его отличная форма, которую он продемонстрировал во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Также Глызин прокомментировал новость о своих «похоронах», весело заявив, что во время смерти он был жив.

— Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать, — отметил артист.

На всю ситуацию в целом исполнитель смотрит с позитивом. Он вспомнил народную примету, которая гласит, что человек, которого кто-то «похоронил», будет долго жить.