Рэпер Джиган заснял видео, как ведущая «Дома-2» Ольга Орлова нежно танцует со своим новым мужчиной. Она тщательно скрывала своего избранника от публики с 2019 года. Ролик попал в Сеть. Подробнее об этом пишет Nation News.

На видео играет живая музыка, рэпер Баста исполняет лирическую композицию «Сансара», а Ольга Орлова кружится в объятиях седовласого мужчины. Она нежно обнимает бизнесмена за шею и трогательно прижимается к его груди. Лицо незнакомца хорошо видно на записи, которую Джиган выложил в своем аккаунте в Stories.

Орлова совсем недавно призналась, что ее сердце занято, но личность своего мужчины она скрывала. О таинственном поклоннике было известно только то, что ему около 50 лет и он предприниматель.

Также не раскрыта и серьезность намерений и планов влюбленных. В одном из интервью Орлова сообщила, что она не мечтает о свадьбе. Бывшая солистка группы «Блестящие» уже была один раз замужем за бизнесменом Александром Кармановым. От брака у телеведущей остался сын Артем. Брак длился четыре года. Далее романы Орловой не увенчались успехом.