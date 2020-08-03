Есть вероятность, что артиста Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, могут оправдать. Это может случиться по двум возможным причинам: неисправность его автомобиля или подставное лицо. Об этом рассказал адвокат Борис Лошкин. Подробнее в материале «ПолитРоссия».

Юрист сделал предположение, что защита актера Ефремова, проявив особое мастерство, может «обыграть» два варианта для его оправдания. Первый — сделать экспертизу внедорожника Ефремова. К примеру, у автомобиля мог лопнуть шланг гидроусилителя, а при таком нарушении управлять машиной невозможно. Если будет доказано что-то подобное, то причиной ДТП будет объявлена техническая неисправность.

Второй причиной, чтобы оправдать актера, может стать подставной водитель. Вроде как Ефремов в состоянии алкогольного опьянения мог кого-то нанять, чтобы его доставили куда нужно, а после аварии этот «кто-то» скрылся с места происшествия, рассказал Лошкин. Адвокат отметил, что это всего лишь два возможных сценария, но если «постараться», то можно придумать и другие варианты развития событий.

Популярный телеведущий Владимир Познер считает, что Ефремов не заслуживает жалости за то, что совершил. Он также надеется, что артист понесет заслуженное и справедливое наказание и суд не станет учитывать его «звездный статус».