Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Пульс Адвокат рассказал, как Ефремов может уйти от ответственности

REP.ru
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Есть вероятность, что артиста Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, могут оправдать. Это может случиться по двум возможным причинам: неисправность его автомобиля или подставное лицо. Об этом рассказал адвокат Борис Лошкин. Подробнее в материале «ПолитРоссия».

Юрист сделал предположение, что защита актера Ефремова, проявив особое мастерство, может «обыграть» два варианта для его оправдания. Первый — сделать экспертизу внедорожника Ефремова. К примеру, у автомобиля мог лопнуть шланг гидроусилителя, а при таком нарушении управлять машиной невозможно. Если будет доказано что-то подобное, то причиной ДТП будет объявлена техническая неисправность.

Второй причиной, чтобы оправдать актера, может стать подставной водитель. Вроде как Ефремов в состоянии алкогольного опьянения мог кого-то нанять, чтобы его доставили куда нужно, а после аварии этот «кто-то» скрылся с места происшествия, рассказал Лошкин. Адвокат отметил, что это всего лишь два возможных сценария, но если «постараться», то можно придумать и другие варианты развития событий.

Популярный телеведущий Владимир Познер считает, что Ефремов не заслуживает жалости за то, что совершил. Он также надеется, что артист понесет заслуженное и справедливое наказание и суд не станет учитывать его «звездный статус».