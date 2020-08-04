Популярный светский фотограф Роман Родин разместил архивный кадр со съемок клипа «Осень в Филадельфии». На фото запечатлены композитор Игорь Крутой и его вторая жена Ольга. Подробнее рассказывает Nation News.

На фотографии молодой Крутой трогательно положил голову на плечо своей жены. Его возлюбленная увлечена разговором по телефону и не обращает на него внимания. Рубашка Крутого небрежно расстёгнута, а супруга одета в короткое светлое платье-футляр.

Родин опубликовал фотографию в своем Instagram и рассказал, что съемки клипа «осень в Филадельфии» проходили в Лос-Анджелесе. Он вместе со звездами летал туда в конце 90-х, чтобы поработать над фильмом о певце Михаиле Шуфутинском. Фотограф разместил фото в честь дня рождения Крутого, которое было 29 июля.

Первый раз композитор женился в 25 лет. Брак продлился до середины 90-х. Елена крутая родила композитору сына Николая. Второй женой Крутого стала бизнесвумен Ольга. Сейчас она живет в Нью-Джерси. У пары есть 17-летняя дочь Александра.