Популярная актриса театра и кино Наталья Андрейченко поделилась со своими подписчиками фотографией покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Подробнее в материале Nation News.

Музыкант погиб полтора года назад, но близкие певца все еще хранят память о нем. Так, Наталья Андрейченко в своем аккаунте в Instagram опубликовала редкое фото с покойным исполнителем. На фотографии друзья сидят за столом в ресторане. Актриса трогательно обнимает рэпера и вместе они улыбаются в камеру.

— Мой дорогой̆ Кирилл, я очень скучаю, — подписала она снимок.

При жизни певца Децл и Андрейченко очень дружили, часто встречались и проводили время. Снимок вызвал эмоции и воспоминания у подписчиков актрисы. Поклонники рэпера писали, что очень скучают по легенде.

«Вечная память прекрасному мужчине!», — написали в комментариях.

Рэпер умер в возрасте 35 лет после вечеринки в Ижевске. Исполнителю неожиданно стало плохо. Приехавшая скорая помощь не смогла ничем ему помочь, было поздно. На похороны пришел отец певца, продюсер Александр Толмацкий, с которым у них были сложные отношения.