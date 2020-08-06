Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Жена Николаева очаровала фанатов фото без макияжа

REP.ru
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Жена автора и исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала милую фотографию без макияжа. Поклонники певицы восхитились ее пронзительным" взглядом, естественное красотой и женственностью. Подробнее рассказывает Nation News.

На фотографии певица предстала крупным планом. Для снимка она не стала делать сложную прическу и яркий макияж. Она всего лишь подчеркнула ресницы и выровняла тон кожи. А вьющиеся волосы женщины спадают небрежной волной на плечи. Поклонники особое внимание обратили на глаза певицы: красивый серо-голубой цвет, выразительный взгляд и прекрасная форма, привлекают и заставляют вглядываться в них снова.

Поклонники в восторге от снимка. Они написали огромное количество комплиментов, отметив, что 37-летняя исполнительница выглядит на 30, а может и вовсе на 25 лет. Как сказали подписчики от фото веет и детской непосредственностью и в то же время женской мудростью.

«Красивая. Такие выразительные глаза. Естественность. Юленька, счастья вам!»;

«Юлия, вы такую женственность и нежность излучаете…» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Также поклонники попросили Игоря Николаева оберегать свою чудесную супругу, а самой Юлии никогда не уродовать себя пластикой.