Жена автора и исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала милую фотографию без макияжа. Поклонники певицы восхитились ее пронзительным" взглядом, естественное красотой и женственностью. Подробнее рассказывает Nation News.

На фотографии певица предстала крупным планом. Для снимка она не стала делать сложную прическу и яркий макияж. Она всего лишь подчеркнула ресницы и выровняла тон кожи. А вьющиеся волосы женщины спадают небрежной волной на плечи. Поклонники особое внимание обратили на глаза певицы: красивый серо-голубой цвет, выразительный взгляд и прекрасная форма, привлекают и заставляют вглядываться в них снова.

Поклонники в восторге от снимка. Они написали огромное количество комплиментов, отметив, что 37-летняя исполнительница выглядит на 30, а может и вовсе на 25 лет. Как сказали подписчики от фото веет и детской непосредственностью и в то же время женской мудростью.

«Красивая. Такие выразительные глаза. Естественность. Юленька, счастья вам!»;

«Юлия, вы такую женственность и нежность излучаете…» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Также поклонники попросили Игоря Николаева оберегать свою чудесную супругу, а самой Юлии никогда не уродовать себя пластикой.