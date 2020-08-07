Сегодня известная певица София Ротару отмечает свой день рождения. Ей исполняется 73 года. Поздравления стали поступать в адрес звезды с самого утра от коллег и поклонников. Среди первых, кто поздравил Ротару, был фотограф Роман Родин. Подробнее рассказывает Nation News.

В своем Instagram Родин опубликовал архивную фотографию певицы. Популярный фотограф и биограф примадонны Аллы Пугачевой порадовал подписчиков праздничным фото народной артистки СССР.

«Несравненная София! С днем рождения!» — подписал снимок Родин.

На фото Ротару сидит в окружении цветов и держит бокал с алкоголем, в сам момент запечатления она выпивает. На певице праздничное платье. У нее модный образ для 90-х годов. Длинная челка и крупные серьги.

Фотография уже была ранее опубликована фотографом. Но из-за ошибки с датой он ее удалил. Он ошибочно поздравил певицу 4 августа, а это на три дня раньше праздника. Родин также отметил, что фото сделано в 1996 году в Государственном Кремлевском дворце. Снимок сделан случайно, после концерта «Песня года». Ротару пьет шампанское, и очевидно, что она не заметила направленную на нее камеру.