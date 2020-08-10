Дочь популярного телеведущего Леонида Якубовича Варвара рассказала, что у нее не всегда были хорошие отношения с родителями. Она поблагодарила родителей за терпение и рассказала о сближении с ними. Подробнее рассказывает Nation News.

Варвара отметила, что есть люди, с которыми находится общий язык буквально за минуты, а бывает так, что собственная семья кажется чужой. Она также рассказала, что нередко бывает так, что люди испытывают к своим родным недоверие и неприязнь, хотя и понимают, что никто не идеален.

Так дочь телеведущего перешла к теме отношений с родителями. Оказалось, что в семье Якубовича не всё так гладко. Между ними часто случались размолвки и даже серьезные конфликты. Результатом этого стало недоверие и страх открыться родственникам — вдруг не поймут и воспримут негативно. Но все закончилось хорошо, ситуация разрешилась. Как сказала Варвара, что иногда нужен один шаг, они его сделали — и стена между ней и родителями преодолена. Семья сблизилась, и атмосфера стала теплой.

«Мои родители — непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг другу лишь самого лучшего. Спасибо им за доверие и поддержку», — резюмировала дочь звезды.