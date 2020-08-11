Известная певица Валентина Легкоступова находится в коме. Одной из возможных причин ее состояния является травма головы и запой. Ее коллега Ольга Зарубина рассказала Nation News, что исполнительница не испытывала проблемы с алкоголем.

— Мы встречались на съемках, полгода назад ездили на гастроли, в Прибалтике были. Я вообще не видела у нее этих проблем. Я бы не сказала, что она пила. Для меня это очень странная новость, что у нее такие проблемы. А пить до комы — это не про нее, — отметила собеседница издания.

Зарубина сообщила, что новость о том, что Легкоступову нашли в ее квартире с пробитой головой, она узнала из СМИ. Еще одна отметила, что ей рассказали, что мужа певицы разыскивают, как будто он куда-то сбежал.

— Я не знаю, насколько это правда. Они казались счастливой парой. Нужно поговорить с ее родственниками. Ведь часто артисты делают пиар. Но такие пиары, конечно, опасно делать, — подытожила собеседница.