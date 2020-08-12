Известная певица Полина Гагарина родила своего первого ребенка в 2007 году почти сразу после свадьбы с актером Петром Кисловым. Через три года пара рассталась. Второй брак певицы состоялся в 2014 году, она вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, с которым сейчас она в стадии развода. Подробнее рассказывает Nation News.

Старший сын певицы Андрей проводит довольно много времени с нынешним почти бывшим мужем Исхаковым. Не так давно в Instagram фотограф разместил снимки сына Гагариной Андрея и рассказал, что мальчику 12 лет и у него атлетическое телосложение.

— Я часто ловлю себя на том, что общаюсь с Андрюхой абсолютно на равных, без каких-то скидок на возраст. Умный парень. Очень горжусь! — сообщил своим фолловерам автор снимков.

Подписчики отметили, что мальчик очень похож на маму, но многие не поняли, почему фотограф так близко общается с ребенком, который ему неродной.

— Восхищаюсь вами. Вы так близко сдружились с Андреем. Правильно сделали, что не стали бросать детей.



— Развод родителей не должен влиять на отношения с детьми. Здорово, что у Андрея есть хороший папа.



— Как вы себя достойно ведете, по-мужски. Я даже немного озадачена, — отмечают пользователи в соцсети.

О том, что пара рассталась, стало известно в начале лета. Они долго скрывали это от прессы, но все сплетни и разговоры решил исключить Исхаков. Он в своем аккаунте в соцсети рассказал, что, несмотря на то, что они приняли решение расстаться, он будет помогать бывшей жене во всем, включая воспитание детей.