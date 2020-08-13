Ирина Безрукова рассказала о последних днях погибшего сына
Ирина Безрукова рассказала о последних днях погибшего сына

Звезды Дакота рассказала какой урок вынесла после болезни коронавирусом

REP.ru
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Дакота рассказала какой урок вынесла после болезни коронавирусом

Певица Рита Дакота сообщила, что последний тест на коронавирус у нее отрицательный, и порассуждала о том, как важно благодарить за всё, а также вспомнила, как жалела себя из-за мелких неурядиц. Подробнее рассказывает Nation News.

Певица рассказала, что до того, как попала в больницу, она ныла по разным поводам: что не может поехать за границу или организовать концерты на больших площадках. Несмотря на то, что в жизни исполнительницы всё было отлично, она не была благодарна за то, что имеет.

«Я ныла, что лежу с короной дома (на секунду, в уютной кровати, с вкусной едой и лучшей коллекцией мирового кино) и мир ужасен и несправедлив», — добавила звезда.

А потом она оказалась в худших условиях. Темная неуютная одиночная палата больницы и полное отсутствие связи с семьей, которая находится в Белоруссии. Тогда девушка поняла, что до этого беспокоилась из-за совершенно не важных пустяков.

Утром девушку посетила врач и сообщила, что текст на коронавирус отрицательный и можно выписываться. Певица дозвонилась до своих родных узнала, что у них всё хорошо. Дакота отметила, что это был важный и ценный урок о благодарности — надо уметь ценить каждый момент, ведь потерять все можно в любую секунду.