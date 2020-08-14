Миро считает, что сердечный приступ Ефремова – шоу

Блогер Лена Миро прокомментировала недавно произошедший «инсульт» в зале суда у актера Михаила Ефремова. Она считает, что актер ведет себя как мелкий трус и просто пытается избежать ответственности за то, что сделал. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

11 августа актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП с летальным исходом, увезли в Боткинскую больницу из зала Пресненского суда. Лена Миро иронично отметила, что актер добился цели, а именно, судебное заседание было отложено.

«Ефремов прохлаждается в платной палате, а суд отложен».

Блогер считает, что нельзя исключать тот факт, что подсудимого всеми способами пытаются подвести под невозможность отбытия наказания по состоянию здоровья.

«Да, есть целый перечень заболеваний, имея которые, дается условный срок вместо реальной отсидки», — пишет она.

Миро также рассказал, что она провела опрос в своем Telegram-канале и он показал, что «припадок Михаила Ефремова перед входом в суд — это шоу».

Актер, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения устроил смертельную аварию в центре столицы, вылетев на встречную полосу. Машина актера столкнулась с фургоном, водитель Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.