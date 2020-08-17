Гражданский муж народной артистки Надежды Бабкиной, певец Евгений Гор разместил фотографию в своем Instagram, где он лежит на больничной койке в компрессионных чулках. Возлюбленный певицы перенес операцию по исправлению перегородки. Подробнее рассказывает Nation News.

Публикация встревожила поклонников певца, и они засыпали его вопросами, почему он в больнице и как он себя чувствует. Артист сообщил, что самочувствие у него хорошее, и прояснил ситуацию по поводу госпитализации — он перенес не сложную операцию по исправлению перегородки. Фанатов также удивило, что после такого хирургического вмешательства он лежит в компрессионных чулках. Евгений Гор успокоил своих подписчиков и сообщил, что это мера обязательна, чтобы предотвратить образование тромбов.

Ранее Надежда Бабкина подверглась осуждению из-за романа с мужчиной на 30 лет моложе нее. Артистка на это просто отшутилась, сказав, что в отношениях она помолодела, а Гор, напротив, стал стариком, поэтому между ними нет никакой разницы. Также певица отметила, что не хочет узаконивать отношения, потому как считает, что штамп в паспорте может всё испортить.