Фото: Prt Scr youtube.com / Вечерний ургант

Популярный российский телеведущий Первого канала Иван Ургант разместил в своем Instagram несколько фотографий своей падчерицы Эрики в честь дня ее рождения. Ведущий поздравил дочь жены с праздником. Подробнее рассказывает Nation News.

Артист и телеведущий Иван Ургант очень нежно и трогательно поздравил дочь жены от первого брака в ее 20-летие. В день юбилея девушки он разместил в Сети несколько ее фотографий и признался в любви. Комментарии звезды были лаконичными, под снимком он поставил смайлик с сердечком и отметил девушку под публикацией.

Подписчики Урганта присоединились к поздравлениям и отметили, что Эрика, несмотря на то, что не родная дочь ведущего, все-таки внешне похожа на него.

«Обалдеть! Какая красотка! С юбилеем дочу!»;



«Боже, какая красавица, всего ей хорошего и папе тоже»;



«Какая Эрика красивая! Просто загляденье. Даже на вас, Иван, похожа»;



«Какая трогательная фотография! Иван, вы такой молодец», — пишут фолловеры Урганта в комментариях к публикации.

Эрика не родная дочь Ивана Урганта и является вторым ребенком от первого брака жены телеведущего Натальи Кикнадзе. У супругов есть общие дети — две дочери Нина и Валерия.