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Блогер, модель и многодетная мама Оксана Самойлова сделала попытку справиться с критикой подписчиков по поводу ее воссоединения с рэпером Джиганом. Она попросила поклонников не повторять за ней. Подробнее рассказывает издание Nation News.

Самойлова устала от постоянных советов о том, как ей нужно было поступить со своим мужем после того, как он попал в наркологическую клинику сразу после рождения их четвертого ребенка. Блогер довольно эмоционально написала в Instagram о разводе с Джиганом, который не случился, и их воссоединении. Она отметила, что все еще прибывает в сомнении насчет правильности своего решения.

Она посоветовала подписчикам думать своей головой и не следовать ее примеру, не повторять ее ошибки. Также она высказалась по поводу того, что ее решение остаться с мужем никак не отразится на подписчиках. Она сообщила, что не намерена обсуждать свою личную жизнь с кем-либо.

«Вот и правильно! Вы никому ничего не должны — это факт. Пусть все сложится»;



«А я, наоборот, поддерживаю вас, вы правильно поступили и большая молодец, счастья вам»;



«Правильно сделала. Если не женщина, то кто еще сохранит семью?» — выразила солидарность с Самойловой часть подписчиков.

Сразу после того, как Джиган выписался из клиники, где проходил реабилитацию, за ним и звездной семьей активно следят журналисты. Самойлова подавала на развод из-за того, что узнала, что рэпер увлекается запрещенными веществами, а также изменяет ей. Они женаты семь лет и имеют четверых детей. Но в начале лета модель изменила свое решение и забрала заявление из суда, оставшись с мужем.