Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Семья погибшего в аварии в центре Москвы на Смоленской площади Сергея Захарова увеличила сумму иска к предполагаемому виновнику ДТП Михаилу Ефремову. Теперь сумма иска составляет 7,5 миллиона рублей, хотя ранее речь шла о 6,5 миллиона рублей. Истец попросил увеличить сумму на один миллион рублей в связи с хамским поведением Ефремова. Подробнее рассказывает ФАН.

Во время судебного процесса Михаил Ефремов говорил очень тихо и невнятно. Как рассказала представитель интересов со стороны потерпевшего, она попросила его говорить громче, но Ефремов отреагировал на просьбу «хамски».

«Когда я в очередной раз попросила его говорить громче, он заявил, что мне необходимо купить слуховой аппарат. Я и мой доверитель считаем подобное поведение хамским», — пояснила представитель потерпевшей стороны Татьяна Головкина.

Авария со смертельным исходом произошла 8 июня на Смоленской площади в столице. Машина актера Ефремова вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Сидевший за рулем Сергей Захаров умер в больнице. В момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.