Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова показала свои фотографии из отпуска в красивом бикини. Идеальной фигуре звезды позавидовали многие подписчики, пишет издание Nation News.

На фото телеведущая и певица Орлова стоит в воде и прислоняется спиной к мощной скале. Она одета в стильный, яркий купальник с синим орнаментом, который очень подчеркивает её фигуру и изгиб стройного тела. Глядя на фото, становится понятно, что телеведущая хорошо поработала над своей фигурой. Она легко может похвастаться стройной талией и красивыми бедрами.

«У меня идеальный план на день — ничего не делать», — написала исполнительница.

Подписчики пожелали ведущей хорошего отдыха, и набраться сил перед новыми творческими планами. Выразили восторг по поводу безупречного тела звезды и попросили рассказать секрет такой идеальной фигуры.

«К идеальному плану прилагается идеальная фигура! Поделитесь секретом»;

«Красивая фигура — прям мечта»;

«Прелесть, бомбическая звездочка», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Также под постом Ольги Орловой отметилась еще одна бывшая участница группы «Блестящие» — Анна Семенович. Она сообщила, что хотела бы составить компанию подруге на море.