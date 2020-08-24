Prt Scr instagram.com — @isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков находится в помещении с голыми обшарпанными стенами, бетонным полом и в процессе расставания с певицей Полиной Гагариной. Он сожалеет, что не позаботился раньше о совместно нажитом имуществе и совсем не думал о разводе. Подробнее в материале Nation News.

Дмитрий Исхаков всё еще продолжает подогревать информацию по поводу его расставания с певицей Гагариной. В то время как певица не комментирует процесс развода, фотограф активно шутит на эту тему. Он разместил у себя в социальных сетях фотографию и в подписи высказал сожалению по поводу того, что у него нет брачного контракта.

На фото муж Гагариной лежит на кровати в комнате с очень аскетичным интерьером. На стенах облупилась краска, на полу бетон. Сам он лежит на голом матраце, который располагается на металлической сетке кровати из прошлого. В качестве элемента уюта на стене висит ковер, а на тумбочке раритетный телевизор.

Развод Гагариной и Исхакова еще не начался, что стало известно по данным сайта Мосгорсуда. Певица по-прежнему уклоняется от комментариев о своих отношениях.