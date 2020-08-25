Фото: instagram.com — @d_moroz

Популярная российская актриса Дарья Мороз разместила в Instagram фото своей дочери от режиссера Константина Богомолова. Подписчики отметили, что девочка полная копия отца. Подробнее в материале Nation News.

Дарья Мороз опубликовала две фотографии «ожидание/реальность». Они с дочерью пошутили по поводу предстоящей учебы в школе. На первой фотографии Анна стоит веселая и расслабленная, а на второй держит тяжелый большой рюкзак с учебниками.

«Красивая девочка. Маму вашу в ней вижу, но от отца тоже много есть»;



«Просто папина дочка! Маленькая копия Богомолова»;



«Очень красивая, харизматичная и очаровательная Анютка», — восхитились пользователи.

Многие из подписчиков отметили, что девочка похожа не только на своего отца, но и на бабушку — маму Дарьи Мороз, актрису Марину Левтову. Публикация с фотографией дочери Богомолова собрала в сети больше восьми тысяч лайков.