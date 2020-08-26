Фото: instagram.com — @lenamyro

Блогер Лена Миро прокомментировала заявление телеведущей Ольги Бузовой о том, что она голубых кровей. Миро считает, что Бузова не одарена интеллектом. Подробности в материале Nation News.

Не так давно Бузова похвасталась своим происхождением и заявила о своей уникальности, неповторимости и неподражаемости. Это она объяснила своим происхождением.

— Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще, у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь, — заявила Бузова.

Миро считает, что в голове у телеведущей всё смешалось. Из заявления Бузовой блогер сделала два вывода. Первое — певица — лицо пониженных интеллектуальных способностей. Второе — она гордится своим происхождением, а это еще раз доказывает первое суждение, считает Миро.

— Кичиться этносом, расой, национальностью — это быть, простите, идиотом. Какая твоя личная заслуга в том, что ты родился поляком, немцем или русским? И уже тем более: какой в этом, к чёрту, эксклюзив?, — отметила Миро.

Миро отметила, что заявление Бузовой совершенно неактуально и никому не интересно. Она также заметила, что телеведущая из «прелесть, какой дурочки» превратилась в «ужас, какую дуру».