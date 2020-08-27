Инженеры британской компании Vertical Aerospace представили проект серийной модели аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Модель может поступить в эксплуатацию уже в 2024 году, передают Nation News.

Аэротакси будет иметь панорамное остекление, а сиденья будут расположены попарно друг напротив друга. Предполагается, что низкий уровень шума позволит осуществлять транспортировку пассажиров внутри городов, а скорость в 240 км/ч и дальность полета без подзарядки до 160 км обеспечит межрегиональные перевозки.

Длина электросамолета составит 13 метров, размах крыла — 15. Небольшие габариты позволят ему приземляться на вертолетных площадках.

Новый летательный аппарат VA-1X рассчитан на пятерых человек: одного пилота и четырех пассажиров. Его управление упрощено, для передвижения необходимо будет указать конечную точку полета и контролировать основные полетные показатели.