Звезды российского шоу-бизнеса устроили акцию в защиту похищенных в Ливии социологов в преддверье выхода фильма «Шугалей-2». К акции присоединились Олег Майами, Анастасия Стоцкая и Алена Апина. Знаменитости опубликовали снимки в тематических футболках в своих Instagram-аккаунтах, передают Nation News.

Певица Алена Апина призвала поддержать российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых больше года силой удерживают в ливийской тюрьме «Митига». Музыкант и исполнитель Олег Майами отметил, что Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию по работе, но оказались в настоящем плену у боевиков. Актриса и певица Анастасия Стоцкая попросила поклонников рассказать о фильме «Шугалей-2». Звезда уверена, что оказать помощь социологам может каждый.

«Только так мы сможем вернуть Макса домой! Русские своих не бросают!» — говорит певица.

К онлайн-акции также присоединились блогер Карина Нигай, Айза Анохина, Анфиса Чехова, Анна Семенович и другие.

Вторая часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в сентябре. Лента основана на реальных событиях. В мае 2019 года российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены во время служебной поездки в Ливию. Больше года они удерживаются в тюрьме «Митига».