Сыну главы Белоруссии Николаю Лукашенко сегодня, 31 августа, исполняется 16 лет, передает ИА «Политика Сегодня». Он родился, когда его отцу, президенту Белоруссии, было 50 лет. За последние несколько месяцев сына главы страны можно было увидеть на разных мероприятиях в компании Лукашенко-старшего. Также у лидера Белоруссии есть еще двое детей.

В социальных сетях активно поздравляют Николая с его 16-летием, принося теплые пожелания.

«Николай, с днем рождения! Желаю счастья, здоровья всей твоей семье. Хочу поблагодарить за то, что ты есть! Оставайся таким же целеустремленным, добрым, воспитанным молодым человеком. Удачи в учебе, спорте! Никогда не сдавайся и иди к своей цели, мы всегда будем поддерживать тебя», — написал пользователь Instagram под ником k_jo 18 .

«И тааакк, сегодня, 31 августа, родился один человек, из-за которого сейчас страдают все девушки СНГ. Я знаю, что он это не прочтет, но все же хотела бы поздравить его с днем рождения. Лично с ним не знакома, но для меня он пример идеального подростка», — написала edits. v7.

Пользователь под ником goddess. aesthetics поздравила Лукашенко-младшего, написав в комментариях «Happy Birthday».

«Ангелочек, поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего. Желаю много радостных, приятных и счастливых дней, успехов в спорте. Пусть в жизни будет больше ярких моментов, приятных встреч, уютных вечеров. Всегда оставайся таким умным и красивым. Пусть тебя окружают только искренние люди. Надеюсь мы когда-то встретимся…» — написал пользователь под ником mikalai.lukashenka.