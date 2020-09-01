Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой
Маша Распутина демонстративно вышла из студии во время выступления Ольги Бузовой

Звезды Сергей Лазарев шокировал результатами похудения

REP.ru
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Фото: instagram.com - @lazarevsergey

Фото: instagram.com — @lazarevsergey

Популярный певец Сергей Лазарев после самоизоляции похвастался в Сети своим молодым «восемнадцатилетним» телом, передают Nation News. Певцу всего за четыре месяца удалось кардинально преобразиться. Он сбросил около двенадцати килограммов и заметно подтянул фигуру. Фотографию с голым торсом артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

— Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки), но, конечно же, ушла и мышечная масса! — поделился артист со своими поклонниками.

В ближайшее время артист планирует вернуться в спортзал, чтобы восстановить утраченную массу. Он отметил, что самое главное, чтобы жир на тело не вернулся. Лазарев уверен, что с таким телом он выглядит на 18 лет.
Поклонники ужаснулись увиденному и призвали артиста начать нормально питаться. Некоторые даже предположили, что у звезды появилась новая возлюбленная, ради которой он стал так рьяно меняться.